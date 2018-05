Palo Omniva juhi vallandamisest: alati ei oska prognoosida, kuidas organisatsioon uue juhiga tööle hakkab

Ärileht uuris Urve Palolt, kuidas ta suhtub sellesse, et tema soosinguga ametisse nimetatud Joona Saluveer täna nõukogu poolt tagasi kutsuti. Palo sõnul tundus talle aasta tagasi, et Saluveeril on värskemad mõtted kui toonasel juhil, kuid ta aktsepteerib nõukogu nüüdset otsust.

Aasta tagasi soovis toonane nõukogu pikendada juhatuse esimehe ametiaega ilma konkursita. Mõistagi ei olnud mul võimalustki sellega nõustuda – nii riigiettevõtete juhtimise valge raamat kui olemasolev koalitsioonileping ütlevad selgelt, et tuleb alati korraldada konkurss. Konkursi viis läbi nõukogu ja mulle esitleti kahte tugevaimat kandidaati. Toona tundus ka mulle, et Joona Saluveeril on värskemad mõtted, kui juba 11 aastat juhatuses olnud Aavo Kärmasel. Kokkuvõttes tegi otsuse nõukogu, nagu näeb ette ka seadus. Kahjuks alati ei oska ette prognoosida, kuidas organisatsioon uue juhiga tööle hakkab. Kui aasta möödudes selgus, et juhatuse esimehel ja nõukogul on erinev arusaam ettevõtte tulevikust, polnud mõtet enam oodata ja tunnustan seega nõukogu kiire ja konkreetse reageeringu eest. Omniva oli ja on väga tugev ettevõte ja juhi vahetus ei muuda organisatsiooni kuidagi nõrgemaks. Uue juhi leidmiseks korraldatakse konkurss.