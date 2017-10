Palo ootamatu kannapööre: maakohtade asemel võib internetivõrgu toetusraha minna suurfirmadele

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium korraldab maapiirkondadesse kiire internetiühenduse ehk viimase miili rajamistoetuse jagamiseks avaliku konkursi, kirjutab Geenius. Selle rahasüsti ootuses on valminud omavalitsuste loodud Digimaa ja Digitee projektid, avaliku konkursi vastu on ootamatult hakanud huvi tundma aga ka suurfirmad nagu Telia ja Elektrilevi. Urve Palo langetatud otsus on seega omavalitsuste jaoks üllatav kannapööre.

Järgmise aasta alguses valmiv toetusmeede toetab eesmärki katta järgmise viie-seitsme aastaga terve Eesti kiire internetiga.

Varasemalt on Euroopa Liidu rahastusega toetatud internetivõrgu loomist asulatesse ja küladesse (EstWini projekt), kuid see puudutas baasvõrku, mis ei jõua välja päris kodudeni. Riigieelarvest rahastatav viimase miili projekt katab seni puudu jäänud ühendused maakondlikest keskustest elupaikadeni, kus praegu ei ole internetikasutamise võimalust või see ei ole piisava võimekusega.

EstWini projekti kritiseeris hiljuti konkurentsiamet, viidates, et seda läbi viiv Eesti Lairiba SA, mille liikmed on enamuses telekomid, on loonud EL-i maksumaksjate rahastusega ka pigem just telekomide huve teeniva võrgu. Nüüd peab ELA SA oma tingimusi muutma - tähtaeg selleks on juba novembris.

Palo eesmärk on vältida riigiabi loa taotlemise vajadust

Üksikute omavalitsuste toetamise asemel viiakse toetuskeem läbi vastavalt Euroopa Komisjoni grupierandi reeglitele ehk see on kõigile turuosalistele avatud ja selle eesmärk on toetada avatud võrgu ehitamist, mida saavad kasutada kõik operaatorid. Üleriigilise avatud toetusmeetme eeliseks on see, et selleks ei ole vaja Euroopa Komisjonilt riigiabi luba küsida, mis võtab orienteeruvalt aasta, ja investeeringutega on võimalik alustada seetõttu varem.

“Avaliku konkursi korraldamisega säästame riigieelarvest arvestatava summa. Esialgse plaani järgi- toetades üksikuid omavalitsusi- oleksime pidanud investeerima hinnanguliselt mitu korda rohkem. Soovin selle teema viia lähimal ajal valitsusse arutamiseks,” lisas Palo.

