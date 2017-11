Palo sõlmis Hiinaga kolm majanduslepet

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas esmaspäeval Budapestis Hiina Rahvavabariigi ministritega kolm vastastikuse mõistmise memorandumit edaspidise koostöö parendamiseks kahe riigi vahel. Tegu pole siduvate lepetega, mis kummalegi poolele mingeid kohustusi paneks, vaid nö "katuslepingutega", mis võimaldavad kummagi riigi ettevõtetel teises riigis lihtsamalt asju ajada.

Esimene, siiditee algatuse memorandum, on vajalik praktiliseks koostööks, majanduskasvuks ning majanduslike sidemete loomiseks Eesti ja Hiina vahel. „Eesti jaoks tähendab lepe väljavaateid välisinvesteeringuteks ning annab täiendavaid võimalusi Rail Balticu raudteeühenduse sidumiseks ida-lääne transpordikoridoriga,“ ütles minister Palo.

Teine, digitaalse siiditee memorandum tugevdab kahe riigi vahelist koostööd infotehnoloogias. Memorandum toob välja erinevad koostöö arendamise valdkonnad Eesti ja Hiina vahel, sealhulgas e-kaubanduse ökosüsteemi areng, digitaalsed teenused ja tehnoloogiaalane teabevahetus ning logistika- ja kaubandusteabe ühenduvuse hõlbustamine.

E-kaubanduse kokkulepe soodustab kahepoolset kaubanduse edendamist ja koostööd ning toetab kaubandussuhteid. Eesmärk on luua ühine elektroonilise kaubanduse koostöö kord, ergutada ettevõtjaid elektroonilises kaubanduses rohkem koostööd tegema ja toetada elektroonilise kaubanduse levikut ärisuhetes.

Loe veel

Koostöö heaks näiteks Omniva

„Eesti ja Hiina majandussuhted on jätkuvalt kasvavad. Traditsiooniliste valdkondade nagu tööstus ja turism kõrval saame üha enam rääkida digitaalsest koostööst ning online-kaubandusest,“ rääkis Palo. Minister tõi välja, et väga edukas on olnud Hiinaga ärisuhete edendamisel Omniva, kes rajab uut logistikakeskust, et teenindada üha kasvavaid kaubamahtusid. „Ma ei näe põhjust, miks ei võiks Omniva edu laieneda ka teistele ettevõtetele, kasutades ära Eesti geograafilist atraktiivsust, kiiret asjaajamist ning head ärikeskkonda,“ lisas ta.

Minister tõi välja ka turismi mahu kasvu viimastel aastatel. „Kui veel 2000-ndate keskel külastas Eestit aastas ligikaudu paartuhat Hiina turisti, siis praeguseks on neid ligi kümme korda enam. Ja nagu ütles täna oma kõnes Hiina peaminister Li Keqiang, kasvab turistide arv veelgi,“ lausus Palo.

Peaminister Jüri Ratase ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Paloga on Budapestis kaasas ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt korraldatud äridelegatsioon, millesse kuuluvad Estonia Klaverivabriku, EVR Cargo AS, Pagaripoisid OÜ, Sillamäe Sadama ja Eesti Energia AS esindajad. Äridelegatsioon osaleb paralleelselt Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ning Hiina juhtide kohtumisega toimuval ärifoorumil, kus kohtutakse ka Hiina ettevõtjatega.