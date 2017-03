Palo tahab, et riik makskaks poole üürimajade ehitusest kinni

Ettevõtlusminister Urve Palo (SDE) viib täna valitsuse ette üürimajade rajamise kava, mis näeb ette, et kui omavalitsus soovib üürimaja ehitada, annab riik kuni pool selle maksumusest, vahendab ERR.

Kava järgi saab iga omavalitsus 2019. aasta lõpuni taotleda nii uusehituseks kui ka renoveerimiseks toetust 2,5 miljonit euro ulatuses. Riigieelarvest haukab tänavu plaan 2,5 miljonit eurot, järgmisel ning ka ülejärgmisel aastal 25 miljonit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Omavalitsused panevad summale vähemalt teine sama palju juurde, sest toetusega saab katta kuni 50 protsenti ehituskuludest. Omavalitsus peab olema toetuse taotleja, hiljem ka omanik ning üüripinnad peavad hiljem olema renditurul 20 aastat.

"Kui me räägime piirkondadest, mis jäävad välja Tallinnast ja Tartust, siis igal juhul need korterid renditakse välja turuhinnaga," ütles Palo.

Palo kinnitusel ei jää omavalitsus korteritele peale maksma, vaid teenib oma investeeringu läbi renditulu tagasi.

"Need ei ole sotsiaalkorterid. Need on täitsa tavalised korterid mobiilsele tööjõule, kes käib tööl, teenib palka ja on valmis ka eluaseme eest maksma, kui neid ainult olemas oleks," selgitas minister.