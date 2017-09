Palo: Tallinnas riigiasutusest koondatul ei ole uue töö leidmisega muret

Ettevõtluse arendamise sihtasutus viib 30 töökohta Pärnusse. Räägime me töökohtade, mitte inimeste kolimisest?

Just, töökohtadest, mis Tallinnas kinni pannakse. Valitsusliidu koalitsioonileppes on kirjas, et me teeme midagi selleks, et huvitavaid ja hea palgaga töökohti läheks ka väljapoole suurlinnu.

Ja need inimesed Tallinnas koondatakse?

Põhimõtteliselt jah – kes koondatakse, kes tahab Pärnusse liikuda. Riik ei hakka ju topelt töökohti tegema, see oleks absurd.

Inimene koondatakse Tallinnas lihtsalt sellepärast, et sama ametikoht on vaja luua Pärnusse?

Just sellepärast! Tallinnas on iseenesest palju lihtsam tööd leida kui Pärnus. Aga ma rõhutaksin, et ümbersuunamine toimub kõigi ministeeriumide asutustes eri linnadesse. Minul tuli Pärnu mõte sellest, et TÜ Pärnu kolledžis õpetatakse kõrgharidusega turismitöötajaid. Esialgne mõte oligi EAS-i turismiarendusüksus tervikuna Pärnusse viia. Aga turismiorganisatsioone ja EAS-i kuulates selgus, et kogu kompetentsi ära viia ei oleks mõttekas. Nii tegi EAS ise ettepaneku, kus 30 inimest tuleb kokku eri valdkondadest.