Panama lekke uus peatükk: avalikustati 1,2 miljonit dokumenti! Nende seas on ka tuhanded sellised, mis puudutavad Eestit

Panama andmeleke sai täiendust - Iltalehti kirjutab, et täna avalikustati umbes 1,2 miljonit dokumenti ja e-kirja. Tuhanded dokumendid puudutavad Eestit.

Mäletatavasti lekitati 2016. aasta kevadel meediale üle 11,5 miljoni Panama õigusabifirma Mossack Fonseca dokumendi, mis puudutasid circa 200 000 ettevõtet. Dokumendid olid õigusabifirmas loodud ajavahemikus 1970-2016. aasta algus.

Praeguse lekke puhul kirjutab Postimees, et andmekogus on ligikaudu 5000 Eestit puudutavat dokumenti ja e-kirja.

Soome meedias kajastatakse, et kokku lekkis nüüd 1,2 miljonit dokumenti. Neist vanimad on pärit 2016. aastast ja uusimad 2017. aasta detsembri lõpust.

Nende sisus kajab vastu kaos, mis järgnes eelmisele lekkele. Firmale Mossack Fonseca saabus palju e-kirju murelikelt klientidelt, kes nõudsid vastuseid, miks nende dokumendid lekkisid. Nõuti aru, kui konfidentsiaalsed ja murettekitavad materjalid avalikkuseni jõudsid.

Ilmselt ei osatud esimeses vihahoos arvestada, et ka need kirjad jõuavad hiljem avalikkuseni. Väljaanne CBC kirjutab, et näiteks üks Prantsusmaalt pärit finantsnõustaja kirjutas firmale: "Nõuan, et te kustutate minu nime kõikidest failidest."