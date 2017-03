Panama paberid: Kaht Eestis tegutsevat suurpanka ähvardab jätkuvalt trahv, Nordea pääses

Rootsi finantsinspektsioon lõpetas nn Panama paberite uurimise kahe Rootsi suurpanga, Nordea ja Handelsbankeni osas. Mõlemad pääsesid täiendava trahvita. SEBi ja Swedbanki osas ent uurimine jätkub.

Kaks aastat tagasi kevadel sai Nordea 50 miljonit Rootsi krooni (5,3 miljonit eurot) ja Handelsbanken 35 miljonit Rootsi krooni (3,7 miljonit eurot) trahvi puuduste eest rahapesuga võitlemisel. Mullu, kui nn Panama paberitest selgus, et Rootsi pangad olid aidanud klientidel maksuparadiiisides firmasid luua, alustas Rootsi finantsinspektsioon aga uut uurimist.

Nüüd lõpetas inspektsioon majanduslehe Dagens Industri teatel Nordea ja Handelsbankeni osas uurimise, sest uusi puudusi, mille eest oleks tulnud täiendavalt trahvi määrata, ei ilmnenud.

"Finantsinspektsioon tuvastas, et need on samad puudused, mille eest on juba korra sanktsioonid määratud," ütles inspektsiooni pressiesindaja Victoria Ericsson ajalehele. Ta lisas, et mõlemad pangad alustasid kohe tõsiselt puudustega võitlemise programmi.

"Seetõttu ei näinud me põhjust uurimisega jätkata," ütles Ericsson.

Ericsson ei öelnud ajalehele, kui kaugele on jõudnud finantsinspektsiooni Panama paberite -teemaline uurimine SEBi ja Swedbanki osas, märkis vaid, et see veel kestab.