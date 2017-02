Panama politsei pidas kinni Mossack-Fonseca õigusbüroo asutanud Jürgen Mossacki ja Ramon Fonseca süüdistatuna rahapesus. Õigusbüroo sai kurikuulsaks aasta tagasi, mil sealt lekkis suures koguses inkrimineerivaid dokumente.

Sakslane Mossack ja kohalik mees Fonseca peeti kinni, sest ametivõimud kartsid nende põgenemist välismaale, vahendas Reuters.

Panama peaprokurör Kenia Porcell ütles ajakirjanikele pressikonverentsil, et senikogutud info "väidetavalt identifitseerib Panama ettevõtte kui kuritegeliku organisatsiooni, mis oli pühendunud enam kui kahtlase päritoluga raha või vara peitmisele".

Büroo asutajate kinnipidamine on seotud Brasiilias algatatud suuremahulise korruptsiooniuurimisega. Purcell kinnitas, et uurimine on keskendunud nn Lava Jato -juhtumile, mis on seotud Brasiilia riikliku energeetikafirmaga Petrobras.

Brasiilia üks suurimaid korruptsiooniskandaale Lava Jato ehk autopesuskandaal hakkas hargnema 2008. aastal, mil politsei avastas, et üks pealinna Brasilia tankla ja autopesula on seotud ka rahapesuga. Ühte niiti harutades hakkas hargnema teine ning pikapeale paljastus mastaapne skeem, mis hõlmas riigi suuri ehitusfirmasid, poliitikuid ja Petrobrasi. Teiste poliitikute seas olid skandaali segatud ka suvel ametist tagandatud president Dilma Rouseff ja tema eelkäija, Luiz Lula da Silva.