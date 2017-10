Pandipakend ähvardab karmi hinnatõusuga, mille mõju hakkavad tundma ka tarbijad

Pandipakend kergitab tuleva aasta aprillist tootjatele tunduvalt teenustasu, hinnatõusu uurib nüüd konkurentsiamet, kirjutab Äripäev.

Pandipakend tuli välja värske otsusega: järgmise aasta aprillist kosuvad käitlustasud pea kolmekordseks - tegemist on tasudega, mida peavad tootjad ja maaletoojad müüki läinud pakenditelt maksma.

„Usun, et väga paljud tootjad ei ole endale hinnatõusu teadvustanud, kuna aega on umbes kuus kuud," ütles üks anonüümsust palunud ettevõtja, kes arvutas välja, milline hinnatõus ees ootab. „Kui ettevõte müüs 2017. aastal viis miljonit pooleliitrist pudelit ja maksis 10 000 eurot, siis alates aprillist peab ta maksma sama asja eest 55 000 eurot," kirjeldas ta ja ennustas, et kannatavad tarbijad, kel tuleb leppida kallinevate jookidega.

