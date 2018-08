Pane oma mitmekülgsed oskused Taskify kaudu raha teenima

Tahad teada, kuidas leiab koerajalutaja koera ja kolija abimehed? Kuidas leiab vabakutseline IT-spetsialist uue maailma muutva projekti? Need kohtumised toimuvad nüüdsest uue ja äsja avatud Taskify portaali kaudu, mille lihtsalt ja selgelt üles ehitatud keskkonnas kohtuvad tööotsad ja nende tegijad.

Tänapäeval on saanud üsna tavaliseks, et tööaega soovitakse planeerida vastavalt enda seatud reeglitele ja plaanidele – võttes aluseks pigem selle, kuidas on pere ja hobidega arvestades mugavam. See tähendab, et üheksast viieni tööaeg on paljuski minevikku jäämas. Samuti on muutunud ajalooks mõtteviis, et inimene töötab ainult ühel alal ja ühes valdkonnas.

Tuleb tõdeda, et peale oma põhilise õpitud oskuse – kutsugem seda ametiks – on meil ka palju teisi müüdavaid oskusi. Kes oskab kududa, kes joonistada, kes valdab digikujundust, kelle hobiks on müüriladumine või mööbli restaureerimine. Niisamuti saab oma ajagi panna raha teenima, kui vabal ajal mõne naabri koeraga jalutamas käia, kedagi kolimisel abistada või oma auto ühistranspordiks muuta.

Taskify on koht, kus töö kohtub töötajaga

Ammu enam ei ole uudis, et pärast põhitööd sõidetakse lisateenistuse tarbeks Uberit, juhendatakse sporditreeninguid, korraldatakse metsamatkasi või hoitakse teiste lapsi. Samas ei ole ka uudis, et tegutsetaksegi ainult vabakutselisena mitmesuguseid meeldivaid tööotsi tehes. Unistuste teostamiseks võib lisaraha teenimise eesmärgil vankri ette rakendada kõik suuremad ja väiksemad oskused. Siin ongi see koht, kus appi tuleb Taskify tööportaal!

Taskify.ee on uus eestlaste loodud portaal, mille eesmärk on aidata kõigil vabakutselistel teenusepakkujatel leida pikema- või lühemaajalisi tööotsi. Samuti on see portaal mõeldud neile tööpakkujatele, kes otsivad vabama graafikuga abikäsi lühemaajalisteks töödeks – tunniks, päevaks või nädalaks.

Portaalis saab teenusepakkuja luua omale profiili ja tellida teateid uutest tööotsadest. Samal ajal on tööd pakkuvatel klientidel võimalik portaali kaudu teenusepakkujatega kontakteeruda või tegemist vajava tööotsa kohta postitus teha. Taskify soovib saada tööotsade kommuuniks, kus kliendid postitavad oma tööotsad portaali ja teenusepakkujad võtavad klientidega ühendust. Vabakutseline tööjõud muutub tänapäeva maailmas aina populaarsemaks ja Taskify portaal soovib selle arengusse oma panuse anda.

Kuidas Taskify abil kiirelt ja mugavalt lisaraha teenida?

Kas oled juba pikemat aega tasuta oma naabrite või sõbranna lapsi hoidnud või nende koeraga jalutamas käinud? Kas sa aga teadsid, et sama töö eest on võimalik teenida 15 kuni 60 eurot päevas? Millegipärast aga ei leia ülejäänud potentsiaalsed kliendid sind üles või puudub sul oskus ja kanal enda pakutavate teenuste reklaamimiseks?

Taskify.ee võimaldab luua sul kiiresti ja mugavalt profiili oma teenuste ning oskuste reklaamimiseks, hallata sinu ajale tehtud broneeringuid, leida omale sobivaid tööotsi ja muuta oma vaba aeg ning oskused rahaks. Registreeri ennast Taskify teenusepakkujaks SIIN!

Kuidas aitab Taskify leida abi koera jalutamisel, seina värvimisel või kolimisel?

Kas soovid leida kiiresti ja taskukohase hinna eest lapse- või koerahoidjat, ehitusmeest või abitöölist? Kas oled väsinud olukorrast, kui kolida on vaja kohe, kuid kolimisfirmad töötavad ainult argipäeviti ja tihti maksab nende teenus liiga palju? Tekkis sul hoopis mõte alustada köögiremondiga, kuid mõneks tunniks oleks torumeest appi vaja?

Taskify.ee aitab sul leida kiiresti ja mugavalt soovitud vabakutselise tööjõu. Pole midagi lihtsamat, kui laadida tööotsa kirjeldus, aeg ja koht Taskify keskkonda üles ning hallata pakkumisi meie keskkonna kaudu. Seal saad arutleda hinna üle ja hiljem teenusepakkujatele ka tagasisidet anda. Postita oma tööots SIIN!

Taskify tegutseb üle Eesti ning haldab ääretult laia ringi vaba tööajaga tegemist vajavaid töid. Leia just meie kaudu omale tänaseks või homseks lisateenistus või inimene, kes aitab ära lahendada sinu ees seisva probleemi.

* * *

NB! Taskify tegeleb klientide ja teenusepakkujate töö reklaamimise ja tööotsade kuulutuste edastamisega. Seega on oluline teada, et Taskify ei vahenda ega vastuta teenuse ega klientide pakutava töö eest. Teenusepakkuja töö kvaliteeti aitavad hinnata teenuseostjate arvustused.