Pane tähele: pensioni II ja III samba kohta saab info nüüdsest kätte pensionikontolt

Enne tänast olid pensionikontol vaid kohustuslike pensionifondide ehk II samba pensionifondide osakud, nüüd viidi pensionikontole üle ka vabatahtlike pensionifondide ehk III samba pensionifondide osakud. See tähendab, et II sambaga liitunutel oli pensionikonto juba olemas ja neile kuuluvad III samba fondiosakud tõsteti samale kontole üle. Neile, kel on III samba fondiosakuid, aga kes ei ole II sambaga liitunud, avas Pensionikeskus III samba jaoks pensionikonto.

AS-i Pensionikeskus juhatuse esimehe Kristi Sisa sõnul on muudatuse eesmärk pakkuda II ja III sambasse sissemakseid tegevatele inimestele keskkonda, kust nad saavad mugavalt ja lihtsalt ülevaate oma pensionifondide osakute kohta. „Kõigepealt tuletan meelde, et muudatusega seoses ei ole tarvis pensionikogujal ise midagi ette võtta, kõik toimingud tehakse ära automaatselt. Teisalt on tegemist väga hea uudisega pensionikogujate jaoks, kes saavad nüüd tervikpildi oma II ja III samba fondide varadest ühest kesksest kohast,“ lisas Sisa.

Pensionikonto on pensionikoguja personaalne konto, kus on koos kogu tema II ja III samba kohta käiv info: esitatud avaldused, valitud fondid, laekunud maksed, pensionifondide osakute arv ja väärtus ning väljamaksed pensionifondidest.

Oma pensionikonto numbri saab teada siit: http://www.pensionikeskus.ee/iii-sammas/tooandjale/vabatahtliku-kogumispensioni-liitumiskontroll/. Pensionikonto seisu saab vaadata nii Pensionikeskuse veebilehel http://www.pensionikeskus.ee/ kui ka oma kodupanga internetipangas.

Üks väike toiming tuleb teha ainult neil pensionikogujatel, kes on siiani teinud III samba osakute omandamiseks pangaülekandeid. Nimelt peavad nemad muutma oma maksekorraldusi. Info, kuidas maksekorraldust täita, on avaldatud pensionikeskuse veebilehel aadressil http://www.pensionikeskus.ee/iii-sammas/sissemaksed/.

Kes varem ei ole III sambasse pensionit kogunud, aga soovib seda tegema hakata, peab pöörduma panka ja tegema III samba valikuavalduse.

Tasub tähele panna, et lisaks fondidele saab III sambasse raha koguda ka läbi täiendava kogumispensioni ehk III samba kindlustuslepingu. Neid lepinguid tänane muudatus ei puuduta.