Panga uuring: Ikka veel ei mõisteta. Küberriskid ei ole Balti suurettevõtetel prioriteet

„Eestis näeb 19, Lätis 18 ja Leedus 16 protsenti finantsjuhtidest, et nende ettevõtted keskenduvad järgmisel aastal automatiseerimisele, digitaliseerimisele, ja innovatsioonile. Sellega peaks käsikäes käima küberriskide prioriteetsuse kasv, kuid uuringu kohaselt ei peeta seda riski veel oluliseks. Kas see tuleneb sellest, et ettevõtete IT-turbe võimekus on eelmainitud plaanidest juba sammu võrra ees või ei osata veel riske karta, näitab aeg. Finantsjuhte panevad hoopis rohkem muretsema kasumimarginaalid, tööjõu kättesaadavus ja üldine kulude kasv," ütles SEB Panga juhatuse liige ja ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

Sokolov tõi esile, et valdavalt ei kasutata praegu toodete ja teenuste müügis digitaalseid kanaleid. 75 protsenti Läti, 61 Eesti ja 52 Leedu suurettevõtetest ei kasuta üldse digitaalseid kanaleid oma käibe suurendamiseks. Eestis on juba 10 protsenti suurettevõtteid, kes suudavad müüa üle poole oma kaubast või teenustest puhtalt elektrooniliste kanalite kaudu, ja see on ka Balti riikide kõrgeim näitaja.

SEB korraldas septembris Balti riikide suurettevõtete finantsjuhtide uuringu juba kuuendat korda. Uuringu fookuses on ettevõtete hinnang majandusolukorrale, peamised probleemid ning võimalused ärikeskkonnas. Käesoleval aastal osales uuringus 226 ettevõtet, kelle aastakäive ulatub vähemalt 20 miljoni euroni.