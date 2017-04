Pangad astuvad uue seadusega politseile sammu lähemale

Finantsasutustel tuleb riikliku taustaga isikutel silma peal hoida ja salvestada kirjavahetused kõikide klientidega.

Jaanuaris käidi välja eelnõu, mis on pankurid tagajalgele ajanud. Tegemist on Euroopa Liidu direktiiviga, mis tuleb üle võtta 26. juuniks ning mis puudutab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist. Idee on õilis, kuid tähendab finantsasutustele suuri kohustusi. Direktiiv pole selles valdkonnas esimene. Juba kümmekond aastat on finantssektor õigusorganite tööle liginenud, hoides klientide raha liikumisel valvsamalt silma peal ja edastades kahtluse tekkimise korral riigile infot.