Pangad: ehitushindade järsk ja jätkuv tõus tekitab muret

Majandusel läheb praegu väga hästi, inimestel on raha üle ja laenumaht on ajaloo kõrgeimal tasemel. Intressid on arendajaile ja koduostjaile ühtmoodi väga head. Samal ajal jõuab hapude eluasemelaenude osakaal peagi ajaloo madalaimale tasemele. Pangad on kümne aasta tagusest olukorrast nii mõndagi kõrva taha pannud. Ometi ei ole roosiline seis kogu Eestis ja arendajad ei saa olukorda täisrahus nautida. Ostjate poolelt kõlab kindlasti küsimus, et millal see miinusmärgiga euribor lõpuks tõusma hakkab ja laenajate elu kibedamaks muudab?