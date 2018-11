Pangad koonerdavad Eestis ärikinnisvara finantseerimisel

„Esimesed panga antavad laenutingimused pole just meeldivad," märkis Arakas. Balti kinnisvaraturu häda on väiksus.

Suured välismaised nimed tahavad teha vähemalt 100 miljoni euroseid tehinguid. Kui seda ei saa, siis nad teeksid kaasinvesteeringu, peamine, et poleks vaja siin inimesi ega kontorit pidada.

Ta märkis, et Balti kinnisvaraturu tehingute aastane maht võiks kolme kuni viie aastaga kasvada kahe, võib-olla isegi kolme miljardi euroni.

Olympia Group of Companiesi juhatuse esimees Sergio Heuer ütles, et Blackstone'i investeering Luminori on ülitähtis.

„Blackstone peaks avama maailma investorite silmad ka siinse ärikinnisvaraturu jaoks," lausus Prantsusmaal tegutsev Heuer.