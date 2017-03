Pangad müüsid nõuded Tere vastu

Maag Grupp ostis Nordea ja DNB Pangalt Tere ja Terega seotud äriühingute laenunõuded ning sai Tere suurimaks võlausaldajaks. Pangad väljusid tehinguga seotusest Terega. Nõuete müügi tulemusena ei omandanud Maag Grupp kontrolli Tere ASi üle, kuid plaanib pidada läbirääkimisi Tere omandamiseks ja esitada koondumisteate koondumisloa saamiseks.

„Tulenevalt oma eesmärkide saavutamisest, milleks oli ettevõttele laenatud raha tagasisaamine, väljuvad pangad Terega seotud keerulistest protsessidest,” ütles advokaadibüroo Cobalt juhtivpartner, vandeadvokaat Jaanus Mody. „Pangad loodavad, et Terega seotud ebakindlus lõpeb peatselt ka teistele asjaosalistele rahuldavalt ning ettevõte jätkab tegevust edukamalt.”

„Mitu kuud kestnud läbirääkimised kandsid vilja, Maag Grupist on tehinguga saanud Tere suurim võlausaldaja,” ütles Maag Grupp nõukogu esimees Roland Lepp. „Nõuete omandamisega ei saanud me kontrolli Tere üle, kuid plaanime alustada läbirääkimisi Tere omandamiseks ja esitada seejärel koondumisteate koondumisloa saamiseks.“

„Koondamisloa omandamine võib võtta maksimaalselt neli kuud,“ ütles Lepp Ärilehele. „Loomulikult suhtleme Oliver Kruudaga.“

„Me ei räägi täna Tere ostmisest,“ lausus Lepp.

„Eesti piimandussektoris on viimasel ajal olukord paremaks läinud,” märkis tehingut rahastanud Swedbanki ettevõtetepanganduse juht Heiki Raadik. „Esiteks on siinsed piimahinnad taas tõusule pööranud ja paistavad normaliseeruvat ning teiseks loob kõnealune tehing eeldused, et ASile Tere tekib hea sektoriteadmisega ja finantsiliselt tugev uus omanik. See kõik peaks positiivselt mõjuma nii piimatootjatele kui ka -tööstusele.“

Kõik vaidlused pankadega lõpetatakse.

DNB’d ja Nordead esindas protsessis Advokaadibüroo COBALT, Maag Gruppi nõustasid advokaadibüroo Ellex Raidla ja tehingunõustaja Keystone Advisers. Pooled on leppinud kokku, et ülejäänud tehingu asjaolud jäävad konfidentsiaalseteks.