Pangad muutuvad arendajatega karmimaks, et vältida "hobiarendajate" turule sisenemist

Vältimaks ülepakkumist ja vastutustundetute hobiarendajate turule sisenemist on pangad hakanud arendajatele seatud laenutingimusi karmistama, kirjutab Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

Sooman ütles, et aasta lõpu seisuga on Harjumaal müügis 121 erinevat korteriarendusprojekti kokku enam kui 2500 vaba korteriga.

„Arvestades praegust müügitempot on jääk mõõdukas, kuid tarbimispidu pole lõputu ja juba valmistutakse olukorraks, kui müügimahud peaksid langema. Kui pangad pidureid peale ei paneks, võiks pakutavate korterite maht kiirelt 3500-ni tõusta," rääkis Sooman.

Tema sõnul karmistatakse eelkõige kogemusteta ja riskitunnetuseta arendajate laenutingimusi. „Oleme olnud tunnistajaks, kus pank nõuab arendajalt enne arenduslaenu väljastamist poolte korterite võlaõiguslike lepingutega katmist, mis käib igapäevaselt teises valdkonnas tegutsevatele väikearendajatele selgelt üle jõu ja sunnib projekti määramata ajaks külmutama," ütles ta.

Sooman sõnas, et kommertspankadel on majanduse reguleerimisel ülioluline roll ning nende jahutustaktika on turu jätkusuutlikkuse huvides ainult tervitatav. „Siiani pole pikaajaliste ja tugeva referentsiga arendajatel finantseerimisprobleeme olnud," lisas ta.