Pangad on hädas suurklientide liigse rahaga

„Mis tunne on inimesel, kui ta läheb pangauksest sisse ja tema personaalpanganduse haldur, panga juhatuse esimees ja nõukogu esimees tulevad ukse peale vastu ja ütlevad: Alfred, teie limiit, teie 50 kontot on täis,” kõlas Kreisiraadio sketšis. „Kurat! Mis ma teen seal ukse peal? Mul on kaks rekat panga ees. Mehed juba tõstavad kaste maha, raisk! Ja mulle öeldakse: teie kontod on täis.”

Ülekantud tähenduses on varsti samas olukorras Taani panga Danske Banki suuremad korporatiiv- ja institutsioonilised kliendid, keda püütakse keelitada liigset raha mitte pangakontodel hoidma, vaid see kuhugi mujale paigutama.