Pangad pitsitavad e-residente järjest valusamalt

Start-up-ettevõtja ja Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sass kirjutas paari päeva eest sotsiaalmeedias, kuidas Swedbank teatas tema heale sõbrale, ukrainlasest idufirma loojale ja e-residendile Max Ischenkole, et tolle ettevõtte konto suletakse. Seda ilma pikemate kommentaarideta. Kuigi Ischenkol on ettevõtte konto olnud siin juba 2015. aastast ja ta on üks esimesi Eesti e-residente, teatas Swedbank nüüd, et tal on kaks kuud aega, et teisi lahendusi otsida.