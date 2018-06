Pangad saavad edaspidi pensionirahadelt väiksema protsendi. Erand tehakse neile, kes investeerivad raha Eestisse

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile investeerimisfondide seaduse muudatused, millega vähendatakse II samba pensionifondide valitsemistasu piirmäära seniselt 2 protsendilt 1,2 protsendile.

„Pensionikogujad on teise sambasse sissemakseid teinud 15 aastat ja on aeg kriitiliselt üle vaadata kohad, mille osas meie pensionisüsteem teistele riikidele alla jääb. Kuna pensionifondide keskmine valitsemistasu on Eestis mõningasele langusele vaatamata suhteliselt kõrge, langetab riik teise samba fondide tasud OECD riikide keskmisele tasemele,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste. „Pean tähtsaks ka seda, et uus tasude regulatsioon säilitab motivatsiooni teha investeeringuid Eesti majandusse,“ lisas Tõniste.

Rahandusministeeriumi tehtud pensionifondide tasude analüüs näitas, et põhjendatud on valitsemistasude senisest kiirem langetamine. Selleks, et turul oleks erineva strateegiaga fonde, sealhulgas ka Eestisse investeerivaid fonde, seatakse valitsemistasu sõltuvusse fondi investeerimisstrateegiast.