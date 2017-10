Pangad teenisid kolme kuuga 84 miljonit

Pangandussektor teenis kolmandas kvartalis 84 miljonit eurot puhaskasumit – see on 3% rohkem kui samal ajal aasta tagasi ja moodustas aasta baasile arvestatuna 1,4% koguvaradest, teatas Eesti Pank. Kasvu toetab see, et eestlased võtavad varasemast julgemalt eluasemelaene.

Eluasemelaenude kasv jätkas kolmandas kvartalis kiirenemist ning septembris suurenes portfell aasta võrdluses 6,5%, 6,9 miljardi euroni. Laenunõudlust toetab keskmise palga kiire kasv, aga ka kindlustunne tuleviku suhtes, mis on viimaste aastate kõrgeimal tasemel.

Eluasemeturu aktiivsus on püsinud suur ja hinnad kasvasid mõõdukalt edasi. Uusi eluasemelaene andsid pangad kolmandas kvartalis kokku 10% suuremas summas kui aasta tagasi, uute laenude lisandumise tempo on aga viimastel kuudel aeglustunud. Autoliising kasvas endiselt kiiresti – aastataguse ajaga võrreldes on selle maht 15% suurem.

Ettevõtted võtsid laene vähem

Uusi pikaajalisi laene anti ettevõtetele kolmandas kvartalis 5% väiksemas summas kui samal ajal aasta tagasi. Kinnisvaraettevõtted said ligikaudu kolmandiku ja tööstusettevõtted pisut rohkem kui 15% uutest pikaajalistest laenudest. Ettevõtete laenude ja liisingute portfell aga kahanes augustis ja septembris seetõttu, et üks pank suunas osa olemasolevatest laenudest välismaise emaettevõtte portfelli.

Ettevõtetele antud uute laenude keskmine intressimäär kolmandas kvartalis langes, kuid uute eluasemelaenude keskmine intressimäär on tõusnud. Ettevõtete laenunõudlus on stabiilne ja konkurents pankade vahel üsna suur, mistõttu on ettevõtete laenude intressimarginaalid langenud. Majapidamiste laenunõudlus on aga suurenenud ning pakkujate ring on väiksem kui ettevõtete laenuturul, mistõttu on võimalus intressimarginaali tõsta ka suurem. Ettevõtetele septembris antud uute pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli 2,05% ja eluasemelaenude oma 2,4%.

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht kasvas kiiresti ka kolmandas kvartalis. Ettevõtete likviidsete varade mahu kasvu on toetanud müügitulu suurenemine. Ettevõtete hoiused suurenesid septembris aasta võrdluses 12,5%, 5,8 miljardi euroni, ning majapidamiste hoiused kasvasid 9%, 6,6 miljardi euroni. Majapidamiste hoiuste kasvu mõjutas palgasaajate sissetulekute suurenemine. Hoogsa laenamisega ühel ajal on seega suurenenud ka ettevõtete ja majapidamiste finantspuhvrid.