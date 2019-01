Pangad tõmbavad kinnisvaraturul katuse pealt

"Ma arvan, et 2019. aastal kukub katus kaela ja seda just pankade tõttu," arvas Baltic Horizoni fondijuht Tarmo Karotam, märkides, et potentsiaalses turu seisakus on pankadel väga suur roll kanda ning juba praegu on näeme, kuidas finantseeringu saamine on muutumas väga keeruliseks.

Sama meelt on ka EfTENi juht Viljar Arakas, kelle sõnul Danske, DNB ja Nordea lahkumine Eesti turult on jätnud Eestisse meeletu finantseerimisaugu.

