Pangajuhid: riigi kehtestatud tulumaksu maksmise asemel oleksime saanud sajakonnale ettevõttele laenu anda

Erki Kilu sõnul on Eestis sedasorti tulumaksu kehtestamine ühele tegevussektorile väga unikaalne. "Erinevaid panku lööb see erinevalt, aga meie võime öelda, et sadakond ettevõtjat rohkem võiks Eestis praegu laenu saada, ent paraku peavad täna pangad omakapitali arvelt tulumaksu ära maksma." Seega soovis Kilu valimisteks valmistuvatelt poliitikutelt rohkem järelemõtlemist selliste maksude kehtestamisel.

Swedbanki juhi Robert Kiti soov oli, et selle asemel, et panna aina enam raha n-ö betooni ja kasvatada majandust ehitustegevuse arvelt, peaks panustama hoopis teadus- ja arendustegevusse.

SEB panga juht Allan Parik juhtis tähelepanu, et oleks juba aeg, et ettevõtjad saaksid rohkem kaasa rääkida töötajate pensionipõlve puhul. "Selle asemel, et aktiivselt debateerida, kuidas lammutada pensionisüsteemi, võiksid poliitikud leida võimalusi, kuidas pensionisüsteemi raha juurde tuua. Ehk kuidas tuua massidesse tööandjapension. Praegu me toodame endiselt vaeseid pensionär," nentis Parik.