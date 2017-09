Pangajuht: ebaselgus Venemaa pangandussüsteemi suhtes mõjutab hoiustajaid

Moskva Krediidipanga juht teatas eile, et ebaselgus Venemaa pangandussüsteemi suhtes mõjutab hoiustajaid, kuid olukord on kontrolli all, kirjutab Reuters.

Panganduskonverentsil esinedes rääkis Vladimir Tšubar, et pank tegeleb likviidsusriskidega võimaliku kliendihoiuste väljaoolust tingituna.

Venemaa pangandussektor on tähelepanu all kahe raskustes suurpanga Otkritie Banki ja B&N Banki nationalseerimise järel. Pangainimeste sõnul võivad ka teised pangad ebaõnnestuda, kuid ametnike ja pangaanalüütikute sõnul on pangandussektori kriis ebatõenäoline.

„Eri allikatest infovood ei tee olukorda kergemaks,“ ütles ta viidates uudistele ja kuulujuttudele pankade probleemide kohta. „Loomulikult on sellel mõju hoiustajatele.“

Interfaxi andmetel on Credit Bank of Moscow varade mahult Venemaa suuruselt üheksas pank.

Tšubar ja ta kolleegid on kulutanud palju aega hoisutajate rahustamisele.

„Kuidagi oleme suutnud hoida olukorra kontrolli all,“ lausus ta. „Paanikat pole.“

Ta rääkis, et mõningal määral on nad isegi saanud kasu päästetud pankadest hoisutajate pagemisest, kes on toonud osa raha Credit Bank of Moscow'sse.