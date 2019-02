Pangajuht: muretsemiseks pole põhjust. Danske rahapesuskandaal ei mõjuta pangatöötajate preemiaid. Ka Eestis mitte

Panga ajutine juht Jesper Nielsen ütles, et preemiad võivad väheneda viletsamate börsiolude tõttu, kuid suurt muudel põhjustel mitte.

„Muidugi kui te vaatate finantsturgude üksuse preemiafondi, siis nad on kannatanud kauplemiskahjumi tõttu,“ ütles ta Bloombergile. „Muidugi mõjutavad kogu preemiafondi panga tulemused, kuid need on samal tasemel,“ märkis ta. „Ja 2019. aasta preemiafond jääb samale tasemele.“

"Eesti filiaal on osa Danske Bankist, see tähendab töökorralduslikud põhimõtted ja töötajaid puudutavad otsused puudutavad pangagrupi kõikide riikide töötajaid," teatas panga Eesti filiaal. "Nende töötajate tasustamine, kes on teinud väga head tööd 2018. aastal, ei saa olla otseses sõltuvuses varem toimunud sündmustest. Danske Bank maksab tulemustasu eelmise majandusaasta eest järgneva aasta esimeses kvartalis, Eestis maksti tulemustasu viimati 2018. a märtsis."

Rahapesuskandaali tõttu on pank poliitikute hambus. Tuhanded kliendid on rahapesuskandaali tõttu hääletanud jalaga. Umbes 20 000 töötajale on skandaali mõju demoraliseeriv. Nielsen ütles, et pangajuhid töötavad selle nimel, et madal moraal ei muutuks ise probleemiks.

Eesti filiaalis aset leidnud väärteod ei tohiks kaasa tõmmata kogu panka. Mõjutatud on vaid panga endised töötajad Eestis. Danske Bank olevat võtnud ette drastilisi samme ja löönud panga juhtkonna puhtaks nendest, kes on juhtumiga seotud.

Nielsen ütles, et praegu teevad pangas kõik fantastiliselt tööd. Kardetakse, et Eesti skandaal võib pangast ajud minema peletada. Nielseni sõnul pole seda seni märgata, kuid olukorda jälgitakse.