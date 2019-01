Pangajuht: USA valitsusseisak tõmbab majanduskasvu nulli

„Keegi ennustas, et kui majandusseisak kestab terve kvartali, siis kukub majanduskasv nulli,“ rääkis pangajuht ajakirjanikele. „Peame selle kuidagi üle elama. See on eelkõige poliitiline küsimus.“

Tema sõnul näitab statistika, et maailma majanduse olukord pole paha, kuigi kasv aeglustub. Majanduskasvu aeglustumise märke tuleb nii Hiinast, Jaapanist kui USAst.

„Tarbijad on heas vormis, nad kulutavad ja ka säästavad raha. Luuakse peresid. Palgad kasvavad,“ märkis ta. „Lõpuks läheb majandus langusesse, kuid me ei tea millal see juhtub.“

USA olukorra kohta märkis Dimon, et poliitiline paralüseeritus ähvardab majanduskasvu.

„Me kiirustame poliitikuid võtma konstruktiivne toon, et tugevdada tarbijate ja äride kindlustunnet,“ märkis ta. „Ärid, valitsus ja kogukonnad peavad probleemide lahendamisel tegema koostööd ja aitama majandust tugevdada, millest kõik saavad tulu.“