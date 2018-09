Pangaliidu juht: Danskes toimuv on küll üksikjuhtum, aga sellega on tehtud Eesti ja Eesti panganduse mainele suurt kahju

Eesti panganduse maine on saanud Kilu sõnul kahjustada ja pangaliit peab tegema tööd, et selle mainet parandada. "Rahapesul ei ole kohta Eesti panganduses. Viimase kolme aasta jooksul karmistunud reeglite tingimustes on Eesti pangad oluliselt vähendanud oma riskiisu mitte-residentide teenindamisel. Vähenenud on kontode avamine uutele klientidele, samuti on lõpetatud kliendisuhted paljude mitte-residentidega. On pankasid, kes on mitte-residentide teenindamisest täielikult loobunud."

Selle tulemusena on Kilu sõnul kolme aasta jooksul vähenenud mitte-residentide hoiused Eesti pankades kaks korda, 20%-lt vähem kui 10%-le. Off-shore klientide hoiused on vähenenud koguni 10 korda, 9%-lt 0,9%-le. "Pangad on oluliselt suurendanud töötajate arvu, kes tegelevad rahapesu tõkestamisega. Finantsinspektsioon on ette valmistamas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise täiendavat juhendit. Pangaliit on välja töötamas ühiseid rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmeid, mis on järgimiseks kõikidele liidu liikmetele. Ettepanekuna on kõne all olnud pööratud tõendamiskohustuse kehtestamine Eestis rahapesu kahtluse korral," ütles Kilu.