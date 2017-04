Pangaliit: valitsuse uus lahendus koormab meid kõige vähem

Katrin Talihärm Foto: Vallo Kruuser

Valitsus otsustas eilsel kabinetiistungil täiendada tulumaksusüsteemi ja kehtestada krediidiasutustele 14-protsendilise dividendide avansilise tulumaksu. Pangaliidu sõnul on mõistetav, et poliitikate rahastamisest otsitakse lisaraha majandusest ning avansiline tulumaks on võimalikest lahendustest parim.