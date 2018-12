Pangalitsentsi saanud Revolut: meiega võrreldes on Transferwise aeglane primitiivne paari teenuse pakkuja

“Revolut on Euroopa üks kiiremini kasvav finantstehnoloogiaettevõte, kuid see pole piisav," ütles Revoluti juht ja kaasasutaja Nik Storonsky. "Kui me hakkame avama täisteenustega arvelduskontosid, tarbimislaene andama ja teenustasuta aktsiatehinguid pakkuma, siis me ei jäta enne kui Revoluti pangakaart on Eesti levinuim kaart."