Pangandus on kiiresti muutuv valdkond: uued tehnoloogiad, innovatsioon, digirevolutsioon ja inimeste ootused on seda viimaste aastate jooksul oluliselt muutnud. Milline on aga panganduse tulevik?

Maailm digitaliseerub ja suhtlemine muutub, inimeste ootused ja vajadused muutuvad. Tänapäeva muutuv maailm asetab ka pankadele sootuks uued ootused. Nii globaalselt kui ka kohalikul tasandil on pangandus pidevas muutumises. Põhiliselt muudavad pangandust inimeste nõudmised ja tehnoloogia areng. Just viimane on see, mis pangandust kõige enam muudab.

Kui mobiiltelefonid asendusid nutitelefonidega ja hakkasid imiteerima arvutite võimalusi, hakkasid ka pangad üha enam rõhku mobiilsusele panema. Juba aastaid pole vaja joosta pangakontorisse ja omada arvutit, et teha väiksemaid ülekandeid.

Mobiilipangast on saamas igapäevapangandus paljude inimeste jaoks. Kõige paremini ilmestab seda muutust järgnev number: 2015. aastal kasutas 1 miljard (pea 1/7) inimest oma mobiili pangaasjadeks. Just sellepärast muutuvad ka suured pangad.

140 000 kasutajat

Pangandus arenebki kõige enam just nutitelefonil. See on inimeste jaoks mugavam, võtab vähem aega ja kokkuvõttes on ka soodsam. Mobiilipanga kõige suurem tugevus ongi justnimelt mugavus. Kunagi varem pole ülekande tegemine olnud nii kiire.

Ka suurte pankade eesmärgiks on eelkõige see, kuidas kiirendada mobiilipanga kasutajate arvu. Mobiilipankade tõhustamine on olnud üks pankade põhifookuseid.

Viie aastaga on näiteks Swedbanki mobiilipanga kasutajate arv kasvanud 140 000 inimeseni ning mobiili vahendusel sooritatakse iga kuu üle 300 000 makse, mida on 16 korda enam kui kontorites.

Ent kiire digitaliseerumine ja nutiseadmete pöördumatu võidukäik ütleb vaid üht: kliendikogemus peab muutuma veel paremaks ja mugavamaks.

Pangad peavad tegema suuri jõupingutusi, et klientide soovidega kaasas käia ja neist ka ees olla. Inimesed tahavad teenust, mis on kiire, mugav, tegevusele orienteeritud ja loomulikult turvaline.

Pangad peavad töötama selle nimel, et muuta kasutajamugavus maksimaalselt heaks

See kehtib nii erinevatele teenustele kui ka mobiilirakendustele. Pangandus on alati olnud väga traditsiooniline, ent tulevik toob tänu tehnoloogiale palju uuendusi.

Üks, mis kindel, tulevikus muutub pangatehingute tegemine veelgi kasutajasõbralikumaks. Üha enam hakatakse tõenäoliselt kasutama biomeetriat, mille abil on telefonil võimalik end veelgi kiiremini ja lihtsamalt identifitseerida.

Kolm kuni viis aastat ette vaadates domineerib infotehnoloogia ja selle valdkonna investeeringud suurenevad. Ilmselt töötavad kõik pangad selle nimel, et kõik, mida kliendid saavad kontorites teha, oleks kättesaadav ka mobiilis.

See aga ei tähenda sugugi mitte seda, et pangakontorid kaoksid. Kuigi inimeste harjumused on muutunud ja maksete tegemiseks kasutatakse peamiselt veebi või mobiilipanka, külastatakse endiselt ka pangakontoreid. Küll aga on muutumas põhjus, miks pangakontorisse tullakse.

Kui varem tulid inimesed kontorisse, et teha tehinguid, siis nüüd kasutatakse kontoreid aga peamiselt konsultatsiooni saamiseks. Soovitakse ekspertnõuandeid ja pikemat konsultatsiooni. Üha rohkem soovitakse personaalnõustamist ja personaalnõu.