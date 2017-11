Pangandusest Everesti tippu. Ühe kange soome naise lugu

Kohtume Carina Räihäga Toompeal teaduste akadeemia palees. Ta on Eestis teist korda, seekord konsultatsioonifirma Fontese mentorite päeva peaesinejana. Motivatsioonikõnelejaid on maailmas mustmiljon, Räihät eristab aga see, et tema jutt pole niisama õhuvõngutamine, vaid põhineb erakordsel elukogemusel. Ka pole ta sellistele kõnelejatele omaselt hüperekstravertne ja pidevalt naeratav, vaid pigem stereotüüpne soomlane – rahulik ja mõtlik.