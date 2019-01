Pank: Euroopa Keskpank magas intressitõstmise šansid maha

„Viimased majandusnäitajad on masendavad,“ teatas HSCB Londonis töötav ökonomist Simon Wells klientidele saadetud lühianalüüsis.

Euroala suurim majandus Saksamaa pääses napilt majanduslangusest. Prantsusmaa majandus aeglustub ja Itaalia oma on stagneerunud. Suurtest euroala majandustest on ainult Hispaanias asjad paremaks läinud.

„Meie arvates on see väike aknapilu, kui Euroopa Keskpangal oli võimalus tõsta intressi, sulgunud,“ märkis ta. „Põhjus tõsta intressi inflatsiooni tõttu on nõrk ja samal ajal on majanduskasv aeglustuv, finantsturud närvilised ja inflatsioonitase madal. Euroopa Keskpank võib oodata intressitõusuga vähemalt 2020. aasta lõpuni.“

HSBC on järjekordne analüüsimaja, kes prognoosis, et keskpank ei saa intressi tõsta president Mario Draghi ametiaja lõpuni, mis juhtub oktoobris, kirjutas Bloomberg.

Euroopa Keskpanga intressi sättiva komitee järgmine istung toimub 24. jaanuaril. Eeldatakse, et rekordmadal intressitase kestav vähemalt suveni.