Pank maksab võlakirjade eksitava müügi eest miljardeid

Suurbritannia suurpank Royal Bank of Scotland (RBS) maksab USA justiitsministeeriumile kokkuleppemenetluse teel 4,9 miljardit dollarit trahvi üleilmse finantskriisini viinud finantstoodete valesti müügi eest, et lõpetada uurimine.

Seeläbi saab Briti valitsus võimaluse müüa oma finantskriisis päästetud pangas 71 protsendist osalust.

Pangajuht Ross McEwan ütles, et see kokkulepe on murdepunkt panga jaoks. Trahvi sai pank selle eest, et müüs eksitades aastatel 2005-2007 USA riskantsete hüpoteeklaenudega seotud väärtpabereid.

Ühendkuningriigi valitsus saab hakata pangaaktsiaid müüma juba tänavu, enne 2019. aasta märtsi tähtaega. Maksumaksjad istuvad panga päästmise tõttu ikka 26 miljardi naelase kahjumi otsas. Pank päästeti 45,8 miljardi naelaga, kirjutab The Guardian.

McEwan ütles, et see kokkulepe peab tugevalt meenutama panga varasemat käitumist, mida me ei tohi unustada.