Pankade soositud pöördtõendamise eelnõu pannakse pausile

"Me peame kindlasti, kasvõi mõneks ajaks aja maha võtma ja tegema täiendava mõjuanalüüsi. Sest ka täna (esmaspäeva - toim.) hommikul õiguskomisjoni liikmed said kätte viiel lehel õiguskantsleri kirja ja need tähelepanekud, et aus inimene ei jääks uute regulatsioonide tõttu hammasrataste vahele, on piisavalt tõsised, et täiendavat mõjude analüüsi jaanuari keskpaigaks taodelda," ütles Karilaid.

"Seda enam, et kui me räägime, et me anname veel üheltpoolt karistusmäärasid juurde, mis puudutab kommertspankasid. Aga tavainimese jaoks tähendab ta seda, et rahapesu andmebürool koostöös kommertspangaga on õigus konto arestida aastaks ajaks. Kui inimene ei suuda raha legaalset päritolu tõendada, läheb see riigikassasse. Sellise meetme toomine meie õiguskorda ja selle vastavus põhiseadusele on täna küsimärgi all," lisas ta.

Õiguskantsler Ülle Madise hoiatas, et kui eelnõu peaks sellisel kujul riigikogu toetuse leidma, siis on ta valmis vaidlustama seaduse riigikohtus.

Ta leiab, et rahapesu vastane võitlus on oluline ja selleks on vaja toimivaid abinõusid. Seejuures ei tohi aga ülemääraselt piirata ausate inimeste ja ettevõtjate õigusi, leida tuleb põhiseaduspärane erinevate huvide tasakaal.