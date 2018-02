Pankur: mitte midagi tegemine on ka parem kui inimeste raha teises sambas põletamine! Ja kõik ettevõtted on sellest rahast sõltuvuses

Bigbanki suuromanik Parvel Pruunsild ütleb vastupidiselt Heldur Meeritsale, et teine sammas tuleks koheselt kaotada, sest see on auguga ämber, millesse tuleb koguaeg vett peale valada. "Tulevikuks selliselt raha kogumine on illusioon. Ma ütleksin lausa, et riigi sedasorti "liishaavellik" peibutamine on finantskuritegu oma inimeste vastu!"

"Kõik finantsistiharidusega inimesed saavad aru, et selline rahakogumise viis - et me kogume praegu raha pensionile minekuks ja see oleks leevendus tulevikuks - on illusioon. Ma ütleksin lausa, et see on finantskuritegu," rääkis Bigbanki suuromanik ja nõukogu esimees Parvel Pruunsild Ärilehele.

"Pensionifondid räägivad, et me võitleme inflatsiooniga, vahel isegi ületame inflatsiooni. Ajalooliselt ja rahandusministeeriumi enda prognooside kohaselt ületab aastaks 2060 keskmise palga tõus inflatsiooni kaks ja pool korda.

See tähendab, et fondid, kes räägivad mingitest tootlustest, peaksid tootma keskmise palga kasvuga võrdväärset tootlust, et olla tõsiseltvõetavad. Aga sellega ei saa hakkama keegi ja need fondid petavad inimesi.

Heldur Meerits on kindlasti üks targemaid finantsala inimesi ja ta teab tegelikult väga hästi, et fondide süsteem ei taga mitte midagi. See on üks auguga roostes ämber, kuhu valatakse vett koguaeg peale. Kui leidub üks finantsist, kes selle loogika suudaks ümber lükata, siis ma tahaksin seda väga kuulda," rääkis Pruunsild.

Teine sammas kaotada ja lõpetada rahapõletamine

Pruunsilla sõnul on ka mitte midagi tegemine parem kui teises sambas rahapõletamine. "Kui põhiline teise samba säilitamise ainus argument on see, et muidu keegi ei säästa üldse midagi, aga tegelikult on see ikkagi auguga ämber, siis ärme tee üldse midagi! Annamegi inimesele selle 2% praegu kätte tagasi ja võtame 4% sotsiaalmaksust maha - see on kindlasti parem variant kui jätkata praeguse rahapõletamisega. Me ei peaks kuulama fondihaldurite enese huvist kantud juttu, et „paneme lihtsalt fondidesse raha juurde"."

Pankur pakkus välja, et kui see raha panna praegu näiteks laste, tulevaste tegelike maksumaksjate, haridusse ja demograafilistesse meetmetesse, siis efekt oleks märkimisväärselt suurem ja see efekt oleks positiivne.

"Sellest tuleb riigimehelikult rääkida, aga praegu käitub riik nagu Liis Haavel oma peibutamisega. Kõigepealt tuleb mesijutt liitumisest ja kogumisest ja siis kui pensionipäev kätte jõuab, avastatakse, et tegelikult sealt ei tulegi mingit lisa juurde. Paljud inimesed ei saa aru isegi sellest, et see 4 protsenti, mis riik „sinu eest" fondidesse paneb, tuleb inimese enda rahast.

Samba asemel seitse last

Minul ei ole ühtki pensionisammast, sest ma pole rumal! Mul on selle asemel seitse last."

Pruunsilla sõnul ongi riik tekitanud juba väga laia ringiga sõltuvussuhte, sest pensionifondides on väga palju raha ja seda peab kuhugi paigutama. „Kõik ettevõtjad on lõpuks juba pensionirahadega seotud ja me ei leiagi ühtegi ettevõtet, kes ütleks, et teine sammas on halb. Me oleme ise loonud monstrumi. Jah, ka Bigbank sai äsja 5 miljonit eurot allutatud võlakohustusi LHV-st. Aga sellegipoolest jään ma ausaks ja ütlen, et teine sammas on jama."

Pruunsild leiab, et teine sammas tuleks ühendada kolmanda sambaga, mis on vabatahtlik ja vabatahtlikud asjad on väga toredad. „Riik peab kindlasti lõpetama sissemaksed ja sellest ajast peavad fondid hakkama pakkuma just tootlust nagu inimesed tahavad. Turumajandus hakkaks lõpuks pihta."