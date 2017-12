Pankurid "Foorumis": majanduskriisi ei paista, kinnisvarabuumi ka pole

Eesti pangajuhid arutasid selle aasta viimases "Foorumis" majanduse väljavaadete üle ning tõdesid, et uut kriisi praegu ei paista, kuid hea aeg ei kesta ka igavesti. Ka kinnisvarabuumi pankurite sõnul ei ole.

Eesti Pank avaldas teisipäeval värske majandusprognoosi, mille kohaselt kasvab Eesti majandus tänavu 4,3 protsenti ning kahel järgneval aastal vastavalt 4,2 ja 3,1 protsenti, vahendab ERRi uudisteportaal.

Swedbanki juhatuse esimees Robert Kitt ütles "Foorumis", et Eesti majanduse väljavaated on tänase seisuga päris head, sest niisuguseid kasvunumbreid pole tükk aega olnud. Kiti sõnul on kasv olnud laiapõhjaline.

"Viimaste aastate jooksul on olnud väga suur palgatõus. Keskmine palk on tõusnud 1200 euroni. Inimeste võimet tarbida ja osta, elujärge parandada on see parandanud. See aasta olnud teistmoodi see, et lisaks palagtõusuga on saanud välisturgude tugeva toe najal ettevõtted oma kasumit paremaks. Selle aasta lõpuks näeme nii rekordilisi palgafonde kui ka ettevõtete rekordilähedasi kasumeid," kommenteeris Kitt.

Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo nõustus, et Eesti inimesed elavad praegu paremini kui enne.