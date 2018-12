Pankurid hakkasid Kõinastu külaseltsi juhtima

Sel aastal asutatud Kõinastu külaseltsi juhatusse kuuluvad ettevõtja Jaan Lember, SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev ja Danske Banki juhtivtöötaja Andrus Soodla.

Siiski on väikesaarte asunikel üks erinevus: kui Vilsandil ja Kessel toimetavad põhiliselt uus­asukad, siis Kõinastu 11 suitsu kuuluvad pea eranditult kunagiste saareelanike järeltulijatele.

Endriko Võrklaev, kelle vanaisa on pärit Kõinastult, tõdeb, et laid pole talle mitte ainult suvituskoht, vaid see maalapp meres seob teda ka teistel aastaaegadel.