Pankurid lubavad: lähitulevikus on maksete laekumine vaid sekundite küsimus

Miks peaksid Eesti pangad oma klientidele pakkuma võimalust teha reaalajas makseid, mis toimiksid ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel? Mida oleks välkmaksetest võita tarbijatel ja kaupmeestel? Selle kõige üle arutlesid Eesti Pangas korraldatud debatil panga asepresident Madis Müller, Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp, SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik ja TransferWise’i tootejuht Lars Trunin.

Aastal 2014 käivitus SEPA ehk ühtne Euroala maksetepiirkond ja ka Eestis pankadevaheliste maksete kiirus vähenes. Ometi arvab suur osa ühiskonnast, et maksed peaksid liikuma kiiremini. Reaalsus on aga see, et õhtupoolikul ja nädalavahetusel ühest pangast teise raha lihtsalt kanda ei saa.

Eelmise aaste sügisest muutus aga euroalal võimalikuks välkmaksete teostamine, mis tähendab, et hiljemalt 10 sekundi jooksul peaks jaeklientidel olema võimalik kanda kuni 15 000 eurot ühest pangast teise. Et see võimalus reaalsuseks saaks, peab võimalikult palju panku sellega liituma. Täna on välkmaksete lahendusega Eestist liitunud vaid SEB. See, koosmõjus uue ELi makseteenuste direktiiviga, mis võimaldab kolmandatel osapooltel ligipääsu kontoinfole, omab potentsiaali uute makseteenuste massideni jõudmiseni.