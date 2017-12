Pariis ähvardab Airbnb-d kohtuga

Prantsusmaa pealinna Pariisi ametivõimud ähvardasid Airbnb kohtusse anda, kui populaarne jagamismajanduse ettevõte ei eemalda oma andmebaasist sadu korteripakkumisi, mille omanikud ei ole end linnavalitsuses registreerinud.

Elamispindade eest vastutav aselinnapea Ian Brossat ütles AFP-le, et linnavalitsus on saatnud kirjad viiele suurele korterite üürikuulutuste veebilehele: Airbnb, HomeAway, Paris Attitude, Sejourning ja Windu nõudega, et viimased eemaldaks oma pakkumistest kinnisvara, mille omanikud ei ole täitnud linna uusi registreerimisnõudeid.

Kui seda nõuet ei täideta, võtab linn ette juriidilised sammud, lisas Brossat.

Mastercardi edetabeli kohaselt maailma külastatavuselt kolmas linn Pariis on Airbnb üks peamine turg, kus on pakkumisel 65 000 korterit. Lisaks on konkureerivates portaalides veel 35 000 üürikorterit.

Kuna suurenenud on kaebused, et jagamismajandus suurendab kinnisvaraspekulatsioone ning nende hinnasurve tõrjub hotelle turult välja, kehtestas Pariis eluruumide lühiajalise rendi piirangud. Alates 1. detsembrist peavad kõik inimesed, kes oma kodu veebiplatvormi kaudu välja rentida tahavad, end linnavalitsuses registreerima ning vastava registreerimisnumbri ka oma korteri reklaamil avaldama.

See süsteem lubab linnavõimudel kontrollida, et kinnisvara ei rendita aastas välja enam kui 120 päevaks. See on maksimaalne periood oma peamise elukoha üürile andmiseks.

Seni on registreeritud umbes 11 000 elamist, mis Brossat’ sõnul moodustab vaid viiendiku rendikinnisvarast.