Parimad juhid: palganumber võiks olla avalik

Eesti parimad juhid kinnitasid, et nemad inimesi palgates ja neile töötasu määrates soo järgi erisusi ei tee.

Eesti parimaks juhiks valitud Circle K Eesti juht Kai Realo tõdes, et tema jälgib väga kiivalt, et samal ametikohal töötavad naised ja mehed saaksid sama palka, kirjutab Äripäev.

„Ei saa kehtida need harilikud argumendid, et mul on pere ülal pidada ja seepärast peaks mul palk suurem olema. Et ei oleks sellist diskrimineerimist,“ rääkis ta.

Realo sõnul julgustab ta kõiki suguõdesid, kes pelgavad palka juurde küsida. „Ma tean iseenda pealt, et see ei ole lihtne. Ma ei tea, kas see on sellest, et ma olen lihtsalt mina või sellest, et ma olen naine, aga ma olen alati mõelnud, et silmaga on näha, kui hästi ma töötan, ju siis ka palk on vääriline. Aga vahel tasuks ka kombata seda teemat."

