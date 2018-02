Parlamendikomisjoni esimees Latkovskis: Venemaa püüab kasutada olukorda Lätis kaose tekitamiseks

Venemaa püüab tekkinud olukorda ära kasutada, et tekitada Lätis kaos, aga see ei õnnestu, teatas Läti seimi riigikaitse, siseasjade ja korruptsiooni ärahoidmise komisjoni esimees Ainars Latkovskis.

Kommenteerides kaitseministeeriumi avaldust, et Läti vastu on valla päästetud ulatuslik informatsioonikampaania, mis on sarnane tegevusele, mis leidis aset enne USA, Prantsusmaa ja Saksamaa valimisi, märkis Latkovskis, et Venemaa ajab oportunistlikku poliitikat ja püüab tekitada kaost, et esitada Lätit rahvusvahelise üldsuse ees ebaõnnestunud riigina, vahendab Läti Delfi.

„Nad näevad, et olukord on pinev ja valavad õli tulle,” ütles Latkovskis. Samas märkis Latkovskis, et Venemaa tegevus ei ole seotud kriminaalmenetluste endiga ega Läti Panga presidendi Ilmārs Rimšēvičsi vahistamisega.

„Ma usaldan täielikult juurdlust ja arvan, et tuleb teha kõik võimalik asja kiireks uurimiseks,” ütles Latkovskis, kelle meelest tasub pöörduda abi saamiseks USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ja Euroopa pettusevastase büroo (OLAF) poole.

Läti korruptsioonitõrje ja ennetamise büroo (KNAB) keelas Rimšēvičsil riigist lahkumise ning Läti Pangas otsuste tegemise, kontrollimise ja järelevalve teostamise.