Parlamendikomitee: Suurbritannia pigistab räpase Vene raha suhtes silma kinni

Tugendhati sõnul peaksid ministrid uurima „lünki” sanktsioonide režiimis, mis lubavad Venemaa valitsusel ja Putiniga seotud eraisikutel jätkuvalt Londoni Citys raha kokku ajada.

Raportis nimega „Moscow’s Gold: Russian Corruption in the UK” („Moskva kuld: Vene korruptsioon Ühendkuningriigis”) tuuakse välja, et Vene gaasikontsern Gazprom võis päevi pärast Skripali ja tema tütre mõrvakatset Londonis endiselt võlakirjadega kaubelda.

„Kahju ulatus, mida see „räpane raha” võib tekitada Ühendkuningriigi poliitilistele huvidele, muudab tühiseks Vene tehingutest saadava kasu Citys,” ütles Tugendhat. „Ühendkuningriik peab ütlema selgelt, et Kremlist pärit korruptsioon ei ole enam meie turgudel teretulnud ja me hakkame tegutsema.”

Komitee raport kutsub valitsust võtma tugevama poliitilise juhtrolli ja astuma mitmeid samme, mille hulgas on edasised sanktsioonid Kremliga seotud isikute vastu, möödahiilimisvõimaluste kaotamine olemasolevas sanktsioonide režiimis ning plaanide elluviimise kiirendamine ettevõtete omanikeringi läbipaistvamaks muutmiseks.