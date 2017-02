Maailma üks suuremaid kalapüügivarustuse tootjaid Rapala vähendab landitoodangut Soomes, kolides tootmise ümber tehastesse Pärnus ja Vene Karjalas asuvas Sortavalas.

Rapala teatas täna, et alustas läbirääkimisi ametiühingutega kuni 45 töökoha vähendamiseks Soomes Vääksys asuvas tehases. Vääksys on kokku 80 töötajat ja see tehas toodab lante nagu ka tehased Pärnus ja Sortavalas.

"Plaani eesmärk on tõhustada tootmist, muuta toodete kulgemisaeg tootmises lühemaks, vähendada laovarude all seisvat kapitali ning saavutada kulude kokkuhoid," teatas ettevõte Helsingi börsile saadetud teates.

"Lantide valmistamine on juba pikemat aega olnud hajutatud eri tsüklite ja kolme koha vahel. Nüüd liigutame tootmist nende kohtade vahel. Sedakaudu saame tootmisprotsessi lihtsustada ja toodete transportimine eri tootmisüksuste vahel jääb ära," rääkis Soome rahvusringhäälingule Yle Rapala tegevjuht Jussi Ristimäki.

Lisaks Vääksy tehasele väheneb töötajate arv ilmselt ka Helsingi peakontoris, samuti on ettevõttel plaanis kärpida pussnuge tootva tütarettevõtte Marttiini OY personali. Kokku on läbirääkimistesse hõlmatud 150 töökohta ning vähendada tahab ettevõte kokku 55-63 töökohta, mis sisaldavad lisaks koondamistele ka pensionilesaatmisi.

Rapala tütarettevõttes Rapala Eesti oli 2015. aasta lõpu seisuga 215 töötajat. Kui palju Pärnu tehase töötajate arv ümberkorraldustega seoses suureneb, Rapala veel teatanud ei ole.

Vääksy tehas on Rapala kõige esimene tootmisüksus. Asikkala omavalitsuses asuvas külas alustas kohalik mees Lauri Rapala 1936. aastal originaalsete lantide tootmist, vestes need valmis korgipuust, kattes hõbepaberiga ja tselluloidiga.

Rapala läbimurre maailma tippu leidis aset osalt ka õnneliku juhuse tõttu. Nimelt ilmus 1962. aasta augustis artikkel hiljuti USA turule trüginud Rapala lantidest ajakirjas Life, pealkirja all "Lant, millest kala mööda ei vaata". Juhtumisi tegi see ajakirjanumber aga läbimüügirekordi, sest seal ilmus artikkel Marylin Monroe surmast. Rapalale laekus mõne nädalaga kolm miljonit landitellimust. Seni oli ettevõte neid aastas enamasti käsitööna tootnud 200 000.

Rapala kontserni kuulub lisaks Rapala lantidele ja Marttiini pussnugadele ka teisi kalastus-, jahi- ja matkatarvete brände. Kontserni aastakäive oli 2015. aastal 278 miljonit eurot ja kasum kümme miljonit eurot. Rapala tootmisüksused asetsevad lisaks Soomele, Eestile ja Venemaale ka veel Prantsusmaal, Suurbritannias, Hiinas ja Indoneesias. 2015. aasta lõpus oli kogu kontsernis 3159 töötajat.

Rapala jagab maailma kalapüügivarustuse tootjate seas tootmismahult kolmandat-neljandat kohta USA Pure Fishingiga. Suuremad on Jaapani ettevõtted Shimano ja Daiwa.