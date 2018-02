Pärnits: Lidl sööb Prisma turult välja

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits leiab, et Eestis on toidukaupluste turul isegi kõvem konkurents kui kaubanduskeskuste turul, ja seda peab kindlasti teadma ka siia turule sisenev Lidl, kirjutab Äripäev.

„Siiamaani taovad kõik vastu rinda ja ütlevad, et just nemad on need, kes jäävad, aga ma ei usu, et see niiviisi läheb,“ rääkis Pärnits Äripäeva raadios.

Pärnits nendib, et Prisma on Eestis tugevam, kui oli Lätis ja Leedus, aga on siiski võrreldes Rimi, Selveri ja Maximaga siin haavatavam. „Ma arvan, et nemad on number üks, kes satuvad löögi alla,“ ütles ta. Selver ja Rimi on tema hinnangul kodumaisemad ja Rimi kaubamärk on Balti riikides tugevam, kusjuures Rimi ostis alles Leedus ühe teise keti ära, rääkis Pärnits. „Ma ennustan, et Prisma kaob turult,“ ütles Pärnits.

