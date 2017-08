Pärnu Kuursaal jäi Weekendi tõttu ilma loodetud kasumist, kõrts plaanib esitada kahjunõude

Weekend festival baltic 2017 Foto: Raido Vint

Pärnus juba kolmandat korda aset leidnud tantsumuusikafestival Weekend Festival Baltic on üldises võtmes nii kohalikele kui ka kaugemalt tulevale rahvale valmistanud palju rõõmu. Lõviosa augustikuisest kasumist leidis oma tee Pärnu ettevõtete kassasse just tänu suurüritusele, mis oma hiilgehetkel suurendas suvepealinna rahvaarvu kahekordseks. Kuigi esmapilgul tundub, et festivalist võitsid kõik, tuleb siiski möönda, et sedavõrd idülliliselt tänavu ei läinud.