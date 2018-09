Pärnu maantee "äride õgija" järgmine ohver: äsja avatud restoran on juba pankrotis

Inforegister annab teada, et Tallinnas Pärnu maanteel tegutsevat restorani hallanud PM20 OÜ käsi ei käi eriti hästi. Restoran on oma uksed sulgenud ning paistab, et vähemalt selle ärikeha alt enam uusi projekte käima ei tõmmata - firma suhtes on menetlusse võetud pankrotiavaldus.

Möödunud aasta alguses asutatud PM20 OÜ ei jõudnudki kahjuks eriti tiibu sirutada. Mullune prognooskäive jäi ca 44 000 euro juurde ning kuigi tänavune prognooskäive on kahe esimese kvartali põhjal ca 67 000 eurot, paneb pankrotiavaldus äritegevuse jätkumise tugeva kahtluse alla. Viimases kvartalis oli PM20 OÜ-s veel arvel 4 töötajat, kuid uute arengute valguses tuleb neil ilmselt hakata uut tööpakkujat otsima - juhul, kui nad seda juba teinud ei ole.

Erkki Kaar'i juhitaval PM20 OÜ-l ei ole tänase seisuga avaldatud maksu- ega eravõlga ning kuna esitatud pole ka veel ühtki majandusaasta aruannet, on väga raske hinnata, mis võis pankrotiavalduseni viia. Eks restoraniäri ole muidugi tuntud selle poolest, et alustaval ettevõttel on väga raske kohe läbi lüüa ning korralikult jalad alla saada. Erkki Kaar juhib lisaks PM20 OÜ-le veel ka H KAKS O OÜ-d ja ARTAUTO PÄRNU OÜ-d. Mõlemal firmal on tänase seisuga hästi väike maksuvõlg.

Kohtuistung pankrotiavalduse läbivaatamiseks toimub 15. oktoobril algusega kell 10:00 Tallinna kohtumaja saalis nr 2021, II korrus.