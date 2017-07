Pärnu spaajuht: raudtee on praegu nii kehvas seisus, et turistid suvepealinna rongiga praktiliselt ei sõidagi

Eesti ühe suurima spaaettevõtete grupi Tervis Spaa Grupi juhatuse esimehe Jaan Ratniku sõnul ei mõjuta Lelle-Pärnu raudteeliini sulgemine oluliselt Tervis Spaa Grupi käekäiku, kuna raudtee on praegu nõnda kehvas seisus, et rongi kasutab vaid suhteliselt väike hulk turiste.

"Lelle-Pärnu trassil on liikumiskiirus juba pikalt väga aeglane olnud ning seetõttu ei kvalifitseeru see kahjuks kanalina, kust suurel hulgal turiste tuleb," ütles Pärnu spaahotelli Tervise Paradiis ja sanatooriumi Tervis haldava Tervis Spaa Grupi juhatuse esimees Jaan Ratnik Delfile.

Ratniku hinnangul on Lelle-Pärnu suund hetkel oluline nende kohalike elanike aspektist, kes on harjunud rongiga liiklema.

Tema sõnu kinnitab ka Elroni statistika, millest ilmeb, et Lelle-Pärnu lõigul tehti 2016. aastal 41 000 sõitu ehk keskmiselt reisis Pärnusse vaid 100 inimest päevas. Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Liina Hallik märkis siiski, et suvel on reisijaid oluliselt rohkem kui talvel, kuna Pärnu liin on väga sesoonne.

Üldises plaanis on turismiettevõttele iga logistiline ühendus oluline, kuid Pärnusse suunduva raudtee puhul see tõde paika ei pea.

"Raudteel pole aastaid tõsist kapitaalremonti tehtud. Rong võib hea olla, aga kui sõiduaeg on üle teatud taluvuspiiri, pole sellest kasu," tõdes Ratnik.

Tervis Spaa Grupi juhatuse esimehe sõnul oleks kasu nii Lelle-Pärnu raudteetrassi remondist kui tulevikus ka Rail Balticust, sest tähtis on kvaliteetne transpordikanal.

Kuna 75 protsenti Tervis Spaa Grupi klientidest tuleb väljastpoolt Eestit, on arusaadavatel põhjustel ettevõttele oluline ka lennujaama renoveerimine, mille jaoks leiti raha just Lelle-Pärnu raudteelõigu remondi arvelt. Ratnik ei pea õigeks valitsuse teguviisi panna lennujaam ja raudtee vastakuti. "Mina pean seda väga alatuks liigutuseks. Turismi alustala on see, kuidas inimesed jõuavad sihtpunkti."