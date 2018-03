Pärnumaa suurim saetööstus Laesti siseneb Jaapani turule

Viimaste aastate jooksul miljoneid eurosid tootmise tõhustamisse ja kvaliteedi parandamisse investeerinud Pärnumaa saetööstusettevõte Laesti AS hakkab sel kevadel oma toodangut esmakordselt eksportima Jaapanisse.

Laesti tegutseb kahes saeveskis, mis asuvad Pärnu linnas ja sellega külgnevas Sauga alevikus. Aastast 2015 tehtud investeeringud tootmistäpsusesse ja -efektiivsusesse, kuivatitesse ja tselluloosihakkesse on võimaldanud ettevõttel kasvatada ekspordimahud 40 protsendilt 70 protsendini.

Laesti tegevjuhi Olavi Tangi sõnul on viimastel aastatel tehtud investeeringud muutnud ettevõtte tõhusamaks ja toodangu kvaliteetsemaks ning see on toonud kaasa ka uued võimalused välisturgudel.

„Laesti toodetel on suurem lisandväärtus ja ekspordipotentsiaal kui kunagi varem. Pakume varasemast kõrgemat kvaliteeti kuluefektiivsemalt ja targemalt. Me ei ole kunagi suutnud ühte palki nii tõhusalt kasutada, kui teeme seda praegu," ütles Tang. „Täna ekspordime koguni 70 protsenti oma saematerjalist, kogu oma hakkepuidu viime Skandinaaviasse. Kokku 250 000 kuupmeetrit aastas ehk kolm laevatäit Pärnu sadamast iga kuu."

Alates 2016. aastast on Laesti investeerinud biokütusel töötavasse katlamajja, saematerjali kuivsorteeri, kuivatitesse, tselluloosihakke tootmisesse ning tootmistäpsust ja -efektiivsust tõstvatesse seadmetesse.

Loe veel

Tang toonitas, et heade tulemuste saavutamise juures on võtmetähtsus suurepärastest spetsialistidest koosneval töötajaskonnal ning asjalikul koostööl kohalike metsandusettevõtetega. Laesti ekspordib oma toodangut Lätti, Saksamaale, Austriasse ja Ühendkuningriikidesse. Alates sellest kevadest ka Jaapanisse.

„Vajame kvaliteetset tööjõudu pidevalt juurde, et täita oma klientide tellimusi nii välis- kui kodumaal," märkis Tang.

Laesti kuulub Islandi päritolu rahvusvahelisse kontserni Norvik Timber, mis on andnud teada, et müüb enamusosaluse Rootsi börsil noteeritud Bergs Timberile. Laesti juhi kinnitusel ollakse rahvusvahelise suurettevõtte osana tugevamad ja elujõulisemad.

„Kahe suure saetööstusgrupi ühinemine muudab ka Laesti tugevamaks ja lisab nii välis- kui kodumaist usaldusväärsust," lisas Tang. „Tänu ühinemisele saame hõlpsamini siseneda suurkontsernide ostusüsteemidesse ja pääseda turgudele, kus seni veel pole tegutsenud. Samuti võimaldab kuulumine suurde börsiettevõttesse meil veelgi enam kasutada rahvusvahelist kogemust ja tarkust, et Laestit edasi arendada."

Norvik Timber Industriesi juhatuse esimees Sampsa Auvinen lausus, et saematerjali rahvusvaheline turg on kasvus.

„Kvaliteetse saematerjali järele on väga suur nõudlus, mis on tingitud Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia ja eeskätt Hiina kasvavast vajadusest. Ehitusaktiivsus on kõigil põhiturgudel kasvamas ja usume, et aastad 2018 ja 2019 on Baltimaade saetööstuse jaoks tugevad," ütles Auvinen, kes on ühtlasi Euroopa saetööstusorganisatsiooni president.

Pärnumaa suurim ja edukaim saetööstus Laesti AS tegutseb oma praeguses asukohas 2001. aastast, andes hetkel tööd 100 inimesele. Laesti ekspordib ligi 250 000 kuupmeetrit puiduhaket Skandinaaviasse ning 70% aastas toodetavast 130 000 thm saematerjalist Läti, Saksamaa, Austria ja Ühendkuningriikide turule.