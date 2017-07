Sihtasutuse Pärnumaa Turism juhataja Kaire Ilusa sõnul on reisijateveo lõpetamisest Lelle-Pärnu raudteel alates 1. jaanuarist 2019 olulisem Rail Balticu valmimine ja Pärnu lennujaama rekonstrueerimine.

Valitsuse otsus suunata Lelle-Pärnu raudteelõigu remondiks kuluv raha lennujaama taastamisse tekitab olukorra, kus 2019. aastast katkeb reisirongi otseühendus Tallinna ja Pärnu vahel vähemalt seitsmeks aastaks, kuni valmib Rail Baltic.

Pärnumaa turismi sihtasutuse juhataja Kaire Ilusa hinnangul ei mängi Lelle-Pärnu raudteeühenduse katkemine Turismi seisukohast märkimisväärset rolli, kuna valdav osa turistidest liigub Pärnusse praegu mööda maanteed. “Raudteetranspordi puhul saame turismiga seoses ilmselt rääkida mõningal määral siseturismist, kuid sedagi lühikesel suveperioodil,” märkis Ilus.

Pärnu piirkonna jaoks on Ilusa sõnul turism oluline majandusharu, mistõttu on kaasaegsete ja mugavate ühenduste loomine esmatähtis. “Nii et vaataksin otsuse pikaajalist mõju — see toob Pärnusse nii Rail Balticu kui ka rahvusvahelise lennuühenduse. See on Pärnu piirkonnale ja ka turistide jaoks väga oluline muutus. Pärnusse jõudmine muutub lihtsamaks, kiiremaks ja mugavamaks," selgitas Pärnumaa turismi sihtasutuse juht.

“Piirkonna turismisektori mõttes on kõige olulisem saada valmis Rail Baltic ja rekonstrueerida lennuväli. Eriti viimane avab meile uusi turgusid, ettevõtjad on juba ammu ootel. Turismiäri on muutunud ja kahjuks pole keskmine välisturist enam valmis üle päeva bussis Pärnusse sõitma,” tõdes Ilus.

Loe veel

Turismi arengu mõttes peab ta esmatähtsaks, et lennujaam suudaks hakata taas teenindama rahvusvahelisi lendusid ja vastu võtma suuremaid lennukeid. "Ettevõtjatel on tellimuslendude käivitamiseks tugev huvi ja uued kliendid aitaksid tuua piirkonna majandusse täiendavat raha ja töökohti."

Kui Rail Balticu käivitamine toob kiirema rongiühenduse teiste Baltimaade ja Tallinnaga, siis aitab Ilusa sõnutsi seegi piirkonna turismisektori arengule kaasa. "Samuti loodame näha, et käivitub Pärnu sadamat läbiv mereturism. Just eelmise nädala esmaspäeval oli märgiline sündmus, kui Pärnusse jõudis esimene ristluslaev. Kõik need investeeringud kokku muudavad Pärnu senisest atraktiivsemaks keskkonnaks, kuhu jõuda või kuhu investeerida," rääkis Ilus.