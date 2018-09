Parvel Pruunsild: kui laseme siia Ukraina ja Valgevene töötajad, siis kuidas me oma Kalevipojad Soomest tagasi saame?

Pruunsilla sõnul räägitakse tööjõupuudusest surve avaldamiseks ja madalapalgalise tööjõu saamiseks. "On loodud kuvand, justkui kõik ettevõtjad tahaksid odavat tööjõudu sisse tuua. Mina ei taha ja arvan, et enamik ettevõtjaid ei taha. Mis ajast on tööjõud piiramatu ressurss? Me oleme alati pidanud võitlema. Inimene tahab alati minna paremale palgale, tahab paremaks saada," rääkis ta.

"Mis me siis nüüd teeme? Räägime, et tahame oma Kalevipojad Soomest tagasi saada. Kui laseme siia Ukraina ja Valgevene töötajad, kuidas see palku tõstab, kuidas me inimesed siis Soomest tagasi saame? Kas me ei tahagi neid tagasi? Nad juba vaikselt tulevad. Jah, vahepeal on raske ja ettevõtjatel on ka raske. Sa peadki niipalju palka tõstma, et vahepeal ei ole konkurentsis. Aga see on kogu aeg niimoodi olnud. Kui sa ei suuda enda ärisse siitsamast turult enam tööjõudu kaasata, siis on kaks võimalust – lähed siit minema või paned poe kinni," ütles Pruunsild.

Palgatõus on Pruunsilla sõnul olnud alati surve kasumile. "Mis mõttes ei saa investeeringuid teha? Sa oled sunnitud investeerima: kui sa ei saa enam inimesi palgata, pead roboteid ostma. Mul on mitu head ettevõtjast sõpra, kes on ostnud endale masinad. Varasema kümne inimese töö teevad nüüd kaks. Jah, neil kaheksal inimesel, keda justkui enam vaja ei ole, on raske. Samal ajal on see hea, et surume madalapalgalised töökohad välja," ütles ta.